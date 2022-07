Šveitsis abiellusid esimesed samasoolised paarid

Genfi Palais Eynardis olid esimeste seas 46-aastane Aline ja 45-aastane Laure, kes on koos elanud 21 aastat ja otsustasid nüüd muuta tsiviilliidu abieluks.

«Mul on väga suur rõõm kuulutada, et olete ametlikult abielus,» ütles Genfi linnapea Marie Barbey-Chappuis, kes viis esimese abielutseremoonia isiklikult läbi.

«See on suur hetk ja saadab ühiskonnale väga jõulise sõnumi vabadusest armastada ja olla armastatud,» lisas ta.

«Oli juba aeg, et abielu saaks Šveitsis täiesti võrdseks. See on Šveitsi ajaloo ja abieluinstitutsiooni pöördeline hetk.»