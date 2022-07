IGOR TARO UKRAINA PÄEVIK ⟩ Lääs loodab aidata Ukrainal jõuludeks Venemaa seljatada

Ukraina rahvusvaheliste liitlaste seas süvenev konsensus paistab olema selline, et Venemaa sõjaline kaotus üritatakse ajastada enne aasta lõppu ehk jõuludeks. Ukraina rahuplaan on selline, et neile antakse vajalikud vahendid ja seejärel viivad nad Vene okupantide demilitariseerimise lõpule. Ühendkuningriik ja USA paistavad olema päri – ütlevad, et see on realistlik.