Navalnõid sunnitakse vanglas «hariduslikul eesmärgil» Putinit vaatama

Navalnõi kirjeldas uut karistuskolooniat kui vanglat vanglas ja ütles, et kannab karistust koos mõrvaritega. Ta märkis, et tema baraki ümber on kuuemeetrine tara.

Ta lisas, et õppis tööl pähe ühe Hamleti monoloogi. Kaasvangid olla talle öelnud, et kui ta oma silmad sulgeb ja pobiseb Shakespeare'i inglise keeles: «in thy orisons be all my sins remembered», näeb see välja, nagu ta manaks deemoneid.