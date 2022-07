Donetski kohus otsustab vangistatud Briti sõdurite saatuse üle

«Hetkel on käimas uurimine Briti palgasõdurite Dylan Healy ja Andrew Hilli suhtes. Neid süüdistatakse samade artiklite alusel, mis kolmele varem süüdi mõistetud palgasõdurile. Uurimine on käimas ja süüdistus on esitatud,» tsiteeris venemeelne Donetski News Agency anonüümset DPR ametnikku.