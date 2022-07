Briti meedia: ÜK parlamendis on ahistamiskultuur

Briti parlamendi sõltumatu komitee leidis, et Põhja-Walesi Delyni konservatiivist saadik Rob Roberts on süüdi korduvalt Westminsteri töötaja seksuaalses ahistamises. Partei peatas Robertsi liikmelisuse 12 nädalaks, kuid 2021. aasta oktoobrid lubati tal taas liikmeks astuda.

Konservatiivide partei asetäitja Chris Pincher astus tagasi ja tunnistas, et on «häbistanud ennast ja teisi inimesi» peale purjuspäi ööklubis kahe mehe kõperdamist. See on teine kord, kui Pincher on ahistamissüüdistuste tõttu ametist lahkunud - 2017. aastal esitas tema vastuse kaebuse Konservatiivse erakonna aktivist.