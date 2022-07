Liibüa protestijad süütasid Tobrukis parlamendihoone

Liibüa on olnud sõdivate rühmituste vahel lõhestatud alates 2014. aastast, peale NATO-toetatud ülestõusu Muammar Gaddafi vastu 2011. aastal.

Riigi ajutine peaminister Abdulhamid Dbeibeh, ÜRO toetatud Rahvusliku Ühtsuse Valitsuse (GNU) juht, asub Liibüa lääneosas Tripolis. Riigi idaosas Tobrukis asuv parlamendihoone on konkureeriva valitsuse asukoht, mida juhib peaminister Fathy Bashag.

Dbeibeh ütles Twitteri postituses, et toetab kogu protestijate nõudmisi.

Dbeibeh määrati ametisse pärast ÜRO vahendatud läbirääkimisi eelmisel aastal Genfis. Ta sai ülesandeks juhtida üleminekuvalitsus valimistele, kuid see protsess katkes eelmise aasta lõpus, kui tekkisid vaidlused valimisreeglite, sealhulgas tema enda kandidatuuri legitiimsuse üle. Tema juhitud valitsuse sõnul elas ta selle aasta alguses üle mõrvakatse.

GNU siseministeerium kirjutas eilses avalduses, et kõigil liibüalastel on õigus protestida seni, kuni meeleavaldused on rahumeelsed ja vastavalt seadustele, vahendas CNN.