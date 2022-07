Kiiev: juttudega Valgevene rünnakust tahetakse külvata paanikat

Ta märkis, et Ukraina võimud teavad suurepäraselt kõike sellest «veidrast härrast, kelle perekonnanimi on Lukašenka».

«Me mõistame, et ta tahab olla korraga nii seal kui ka siin – selline omamoodi Truffaldino (tegelane 18. sajandi Itaalia kirjaniku Carlo Goldoni komöödiast «Kahe isanda teener» – BNS). Aga samas saame täpselt aru, mis Valgevene territooriumil toimub, oleme valmis igaks stsenaariumiks, meil on kaitse seisukohast Ukraina-Valgevene piiril kõik valmis,» ütles Podoljak.

«Ent muidugi kui härra [Aljaksandr] Lukašenka tahab tõestada, et Valgevene armeed pole olemas, saab ta seda teha. Aga kui tõsiselt rääkida, siis me hoiatame iga ohu eest ette. Ja kordan, oleme valmis igasugusteks stsenaariumideks,» lausus Podoljak.

«Seetõttu töötagem rahulikult selle nimel, et Ukraina võidaks selle sõja ainult omal tingimustel ning et Vene Föderatsiooni enam kunagi Ukraina territooriumil ei oleks!» kutsus ta üles.

Varem on Podoljak öelnud, et Venemaa on Ukraina-vastases sõjas taktikat muutnud. Okupandid jätkavad «raketiterrorit» rahumeelsete linnade suhtes, et hirmutada inimesi ja sundida neid avaldama valitsusele survet, et see teeks Kremlile järeleandmisi.