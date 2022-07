Pride'il osalejad marssisid vikerkaarelippude lehvides läbi Helsingi

Marin on öelnud, et peab kehtivat transseadust üheks Soome suuremaks inimõigusprobleemiks. Tema sõnul esitab valitsus sügissessioonil parlamendile ettepaneku seaduse muutmise kohta.

Soome transseadust on kritiseerinud näiteks ÜRO inimõiguskomitee ja Euroopa Inimõiguste Kohus. Peamiselt on etteheited suunatud sellele, et praegu nõuab seadus soo õigusliku kinnitamise tingimusena viljatust.

Kaivopuistos tähistas Pride'i ka Helsingi linnapea Juhana Vartiainen, kes ütles, et tunneb heameelt selle üle, kui avatuks on muutunud õhkkond alates tema noorusest, mil homoseksuaalsus oli veel kuritegu.

«Julgen väita, et Helsingi on väga LGBTQIA+ sõbralik piirkond. Pealinna mõte on ammustest aegadest, et siin on kõik oodatud, meil on alati käinud külalisi erinevatest Soome ja maailma paikadest ning oleme alati olnud sõbralikud.»