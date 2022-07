Iisraeli armee tulistas alla gaasivälju ohustanud droonid

«Kolm Iisraeli majandusvete õhuruumile lähenenud vaenulikku drooni on alla tulistatud,» teatas armee avalduses, lisades, et droonid olid teel Karishi gaasiväljale, millest osa kuulub Liibanoni hinnangul araabia riigile.

Juudiriik ütleb, et Karishi gaasiväli on tema vetes ning et see ei ole osa vaidlusalusest territooriumist, mille üle käivad merepiiri läbirääkimised.