President: Usbekistan kuulutas protestipiirkonnas välja eriolukorra

President Shavkat Mirziyoyevi pressiesindaja Sherzod Asadov kirjutas Telegram-kanalil, et eriolukord algab südaööl vastu pühapäeva ning kestab 2. augustini.

Usbekistani võimud teatasid laupäeval, et vahistasid «massirahutuste korraldajad», kes väidetavalt tahtsid hõivata valitsushooneid autonoomses vabariigis.

Karakalpakkia Vabariigi pealinnas Nukusis tulid reedel tänavaile tuhanded inimesed, et avaldada meelt põhiseadusreformi vastu, millega tahetakse võtta vabariigilt senine autonoomia ja põhiseaduslik õigus Usbekistanist referendumi teel lahku lüüa.

Spontaansed meeleavaldused on autoritaarses Usbekistanis ebaseaduslikud ning politsei teatas reedel, et on «korra taastanud».