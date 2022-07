Palestiinlased andsid USA uurijatele üle ajakirjaniku tapnud kuuli

Omavalitsusele anti kinnitus, et kuuli ei modifitseerita ning see tagastatakse palestiina võimudele niipea, kui uurijad jõuavad järeldustele, ütles Akram Al-Khatib uudisteagentuurile AFP.

Juudiriigi sõdurid ütlevad, et naine sattus risttule alla tulevahetuses relvastatud palestiinlastega ning et võimatu on öelda, kumb pool ta tappis ilma kuuli analüüsimata. Palestiinlased on keeldunud kuuli üle andmast Iisraelile, öeldes, et nad ei usalda juudiriigi võime.