Argentina majandusminister astus tagasi

«Kirjutan teile, et esitada oma tagasiastumispalve kui majandusminister, mis on olnud mu auasi alates 10. detsembrist 2019,» kirjutas Guzmán president Alberto Fernándeze poole pöördudes.

Guzmán kutsus presidenti siluma suhteid siseriiklikult, nii et järgmine majandusminister ei peaks kannatama samasuguste raskuste all nagu tema.

Guzmán lisas, et kes iganes teda asendab, vajab see inimene «vajalike makromajanduslike poliitiliste instrumentide tsentraliseeritud haldamist, et konsolideerida juba saavutatud edusamme ning seista silmitsi eesseisvate väljakutsetega».