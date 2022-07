IGOR TARO UKRAINA PÄEVIK ⟩ Putin on taas vähendanud oma «erioperatsiooni» ambitsiooni

Vene okupantide järgmiseks suuremaks sihiks saaksid Slovjanski-Kramatorski linnad, aga suure tõenäosusega üritataks Bahmuti kaudu lõunast peale pressida, sest põhja poole Izjumi kaudu pole neil seni kuidagi välja tulnud.

Muidugi mõnevõrra oli see äkiline vene okupantide edenemine Lõssõtšanskis üllatav, arvestades, kui palju tagala ladusid olla ukrainlased suutnud just äsja hävitada. Just äsja näidati ka Popasna kandis mingit eepilist oranži plahvatuse «seent», mille kohta filmijatel trükikõlbulikke sõnu ei leidunud.

Donetski piirkonna rinne oli küllalt staatiline. Ainult kaudtuli kõigile olulisematele rindeasulatele alates Toretskist põhja poole ning alla välja kuni Marjinka, Vugledari ja sellest lõunasse jääva külade grupini, mille ukrainlased hiljuti vabastasid.

Zaporižžja kandis olid samuti traditsiooniliseks saanud tulelöögid Orihhove ja Guljaipole kandis.

Hersoni oblastis oli asi nii, et Tšornobajivka kohal oli kõva suits ja midagi sai seal ilmselt jälle pihta. Keegi ei pea enam vist arvestust, mitmel korral on ukrainlased seda Tšornobajivkat pommitanud ja igakord on venelased neile sinna uusi magusaid sihtmärke tehnika ja moona näol tassinud.

Ju on logistikaga seal nii kehvasti, et pole tõesti muud platsi, kuhu oma kola panna kui see ukrainlaste poolt sentimeetri pealt sisselastud lennuväli.

Mujal oli meetoodiline suurtükkidest ja raketiheitjatest tulistamine mööda rindejoont arvatavate ukrainlaste positsioonide pihta.