London tähistas esimese Pride'i 50. aastapäeva

Pikaaegne geikogukonna õiguste eest võitleja Peter Tatchell, kes võttis osa ka 1972. aasta marsist, ütles, et mitmed algsel üritusel osalenud inimesed on otsustanud boikottida kaasaegset versiooni rongkäigust, nimetades seda «depolitiseerituks ja kommertslikuks».

«Ent me usume, et sel Pride'i 50. aastapäeval on oluline, et GLFi (Geide Vabastusrinne) ja 1972. aasta Pride'i veteranid on rongkäigu eesotsas,» sõnas ta.