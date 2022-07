Gruusia meeleavaldajad nõuavad valitsuse tagasiastumist

Gruusias on toimunud massimeeleavaldused alates juuni lõpust, kui EL-i ülemkogu otsustas Gruusia liitumistaotluse edasi lükata ja sidus selle poliitiliste reformidega. Riigis on puhkenud viimaste kümnendite suurimad meeleavaldused, milles on osalenud kümneid tuhandeid inimesi.