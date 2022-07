Rootsi peaminister keeldus tõrjuma Türgi väiteid NATO-kokkuleppe kohta

Ajakirjanike küsimustest ja Rootsis elavate kurdide ja türgi pagulaste murest hoolimata ei ole Andersson öelnud, kas selline lubadus anti Ankarale, et see loobuks vastuseisust Rootsi ühinemisele alliansiga.

«Ma olen olnud minister kaheksa aastat ja ma pole kunagi rääkinud sellest, mida on öeldud läbirääkimiste ruumis,» ütles Andersson Gotlandi saarel. «See paneb mind praegu veidi raskesse olukorda.»

Lubadust isikuid välja anda ei ole ametlikult antud ning Soome ja Rootsi on sestpeale kinnitanud, et kogu protsess on võimude ja sõltumatute kohtute pädevuses.