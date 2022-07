Linnapea: Slovjanskis sai raketirünnakus surma palju inimesi

«Mul on selle kirjeldamiseks ainult halbu sõnad,» kommenteeris BBC-le Slovjanski abilinnapea Juri Podlesnõi ja teatas, et linna pihta lastakse kobarpomme.

«Seal on palju šrapnelle. Üks elumaja sai kõvasti kannatada. Pommilaine tõttu jäi mulje, nagu korteris ei elaks kedagi. Ainult tühjad seinad on järel,» ütles Podlesnõi.

See on järgmine linn, mis on Donbassis Venemaa rünnaku all peale võitlust Sjeverodonetski ja Lõssõtšanskis.