Kremli pressiesindaja: on aeg läbirääkimisteks, aga lääs panustab sõjale

«See tähendab, et praegu on käes hetk, mil lääneriigid panustavad täie jõuga sõja jätkumisele. See tähendab, et kestab moment, mil lääneriigid Washingtoni juhtimisel vene keeles öeldes ei lase ukrainlastel mitte mõeldagi, mitte rääkida rahust,» rääkis Peskov usutluses telekanali Rossija programmile «Moskva. Kreml. Putin».

Nii kommenteeris ta infot selle kohta, et viimasel ajal on tulnud lääne liidritelt üha sõjakamaid avaldusi.

«Nõudlus algatusteks olukorda rahustada on vähenenud. Kuid me ei kahtle, et terve mõistus võidab varem või hiljem. Ja jälle on aeg läbi rääkida. Enne seda peavad ukrainlased taaskord mõistma kõiki meie tingimusi,» nentis Peskov.