Austraalia peaminister lubas Kiievit külastades täiendavat sõjalist abi

Albanese ütles Kiievis pressikonverentsil, et Austraalia eraldab Ukrainale «sada miljonit dollarit sõjalist abi». Ta ei täpsustanud, kas Austraalia või USA dollarites.

100 miljonit Austraalia dollarit on umbes 68 miljonit USA dollarit.

Peaminister ütles, et Austraalia saadab Ukrainale muu hulgas 14 jalaväesoomukit, 20 soomukit Bushmaster ja mitu drooni.

Zelenskõi märkis, et Austraalia on andnud Ukrainale märkimisväärset abi ning Ukraina sõjaväelaste seas on Bushmasterid «kõrgelt hinnatud».