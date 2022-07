Politsei: Kopenhaageni tulistajal on olnud vaimse tervise probleeme

«Kahtlusalune on psühhiaatritele tuttav, rohkem ei soovi ma kommenteerida,» ütles Kopenhaageni politseiülem Søren Thomassen, kelle sõnul ohvrid tunduvad olevat valitud juhuslikult ja terroriaktile ei viita miski. Samuti ei viita miski sellele, et tulistaja lähtus ohvrite valikul soost või mõnest muust kriteeriumist, lisas politseiülem.

Thomassen ütles, et ei oska esialgu rünnaku motiivi kommenteerida, kuid tundub, et tulistamine oli ette valmistatud ja kahtlusalusel ei olnud kaasosalisi.

Tulistamises said surma 17-aastane neiu ja noormees ning 47-aastane alaliselt Taanis elanud Vene kodanik. Rünnakus said haavata 19- ja 40-aastased taanlannad ja kaks Rootsi kodanikku, 50-aastane mees ja 16-aastane neiu.

Politsei kinnitas, et kahtlusalune viibis tulistamise ajal ostukeskuses ja on politseile varasemast «kaudselt» tuttav. Politsei usub, et pärast tulistamist sotsiaalmeedias ringlevad videod kahtlusalusest on ehtsad. Mõnel videolõigul poseerib kahtlusalune relvadega, jäljendab enesetapužeste ja räägib, et psühhiaatriline ravi «ei toimi».