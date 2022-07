RANNAD SULETUD ⟩ Hurghada valvurid naersid haidest teatanud puhkajad välja, enne kui kaks naist tükkideks rebiti

Egiptuse keskkonnaministeerium teatas eile, et viimastel päevadel ründas hai Sahl Hasheesh'i piirkonnas Hurghadast lõunas kahte naist, kes mõlemad hukkusid, vahendas AFP.

The Daily Mail kirjutas täna viidates Vene puhkajate sotsiaalmeedias jagatud infole, et haisid märganud välisturistid pöördusid inglise keeles kõneldes Sahl Hasheesh’i egiptlastest valvurite poole kõigest 15 minutit enne seda, kui Sauer rahvahulga silme all lõhki rebiti.