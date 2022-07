Poola opositsiooniliider: tõeline jumalausklik ei hääletaks võimupartei poolt

«Kui usute Jumalasse, ei hääleta te [võimul oleva – toim] PiS-i poolt – nii lihtne see ongi,» kuulutas Tusk, pälvides aplausi peaaegu 6000 toetajalt. «Ma ütlen seda kristlasena,» rõhutas ta.

Kodanikuplatformi (PO) on kritiseeritud katoliikliku elanikkonna valima meelitamises konservatiivsete lubadustega, aga võimule pääsedes eelistatakse liberaalsema seadusandluse loomist.

«Nad on loonud põrgu naistele ja nad loovad põrgu meie tütardele ja tütretütardele - Jumalat armastades ei saaks te PiS-i poolt hääletada,» lisas Tusk eilses kõnes.

Isad ja vanavanemad peaksid oma perekonna naisliikmetega suhtlema, et nende vaatenurki paremini mõista, andis Tusk valijatele nõu. «Kuidas te saate kristlastena hääletada [Pis-i] valede, varguste, põlguse ja vihkamise poolt,» küsis opositsiooniliider.

Tusk on religiooniga seotud küsimusi võimupartei ründamise viisina kasutanud ka varem. Oma esimesel suuremal pressikonverentsil süüdistas ta PiS-i ja katolikke usuliidreid kiriku hävitamises ja poliitiliseks tööriistaks muutmises.

Donalt Tusk lubas võimule pääsedes viivitamatult ellu viia kiriku lahutamise riigivõimust ning väitis, et märkimisväärne osa vaimulikkonnast koosneb nüüd valitsuse funktsionääridest, vahendab meediaväljaanne Notes from Poland.

Valimisprogrammis lubab Tusk seadustada abordi läbiviimise kuni 12. rasedusnädalani, kui see toimub naise soovil ja konsulteeritud on arsti ja psühholoogiga. See tühistaks Poola karmi aborti piirava seadusandluse.