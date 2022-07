Ukraina peaminister: ülesehitustööde maksumus ulatub 750 miljardi dollarini

«Ukraina rekonstruktsioon on suurim panus üleilmse rahu toetamisse,» ütles Zelenskõi videosilla vahendusel Šveitsis aset leidvale rahvusvahelisele konverentsile, mille sihiks on kavandada Ukraina ülesehitamist.

«Ukraina ülesehitamine ei ole ühe rahva kohalik ülesanne. See on kogu demokraatliku maailma ühine ülesanne,» sõnas ta. «Me ühendame demokraatliku maailma. Vabade inimeste väljavaade võidab alati.»

«Me teame, et nende võitlus on ka meie võitlus,» ütles Von der Leyen konverentsi osaliste poole pöördudes. «Seepärast me teeme tööd neil päevil selle nimel, et aidata Ukrainal võita see sõda.»