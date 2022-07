Uus-Meremaal nõutakse avalikku roojamist lubava seaduse karmistamist

Hetkel on Uus-Meremaal avalikus ruumis lubatud väljaspool käimlat urineerida ja roojata, kui inimene suudab mõjuvalt tõestada, et tal oli alust arvata, et keegi ei jälgi tema tegevust. Taolise põhjenduse puudumisel on trahv 200 kohalikku dollarit, mis teeb veidi üle 119 euro.