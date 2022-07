ÜLEVAADE ⟩ Euroopameelsed protestijad lubavad jätkata seni, kuni Gruusia saab uue valitsuse

Protestijad on pettunud ja vihased, et Gruusia valitsus pole näinud piisavalt vaeva reformide läbiviimisel. Opositsioon heidab valitsusele ette ka korruptsiooni ja venemeelsust. Liikumise ühe juhi Šota Digmelašvili sõnul on võimulolijad rikkunud riigi põhiseadust, mis käsib valitsusel teha kõik, et tagada Gruusia lõimumine Euroopaga.