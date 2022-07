Chicago lähedal hukkus iseseisvuspäeva paraadi tulistamises kuus inimest

Maakonnapolitsei pressiesindaja Christopher Covelli ütles pressikonverentsil, et ilmselt avas tulistaja katuselt paraadil osalejate pihta tule, kasutades vintpüssi, mis sündmuskohalt leiti.

«Praegu on Highland Parki haiglasse toimetatud kaks tosinat inimest. Kinnitati, et kuus on surnud,» ütles O'Neil ajakirjanikele.