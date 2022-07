Leedus kahtlustatakse 15-aastase tüdruku mõrvas tema eakaaslasi

Kuigi kohaliku politsei pressiesindaja Ramūnas Matonise sõnul on mõrva asjaolud alles selgitamisel, võeti vahi alla neli kahtlustatavat: kolm poissi ja üks tüdruk.

Kui arreteeritud poiste sünniaastateks on 2004, 2001 ning 1999, siis kahtlusalune tüdruk on vaid 14-aastane, olles sündinud 2007. aastal. Leedus sellest vanusest aga ka täitsa piisab, et tema üle kohut mõista võimaliku mõrva sooritamise eest.