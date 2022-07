Eestis elav afgaanitar: hidžaabi kandmine tõi Eestis kaasa vaid sõimu

Mariami sõnul muutis hidžaabi kandmise lõpetamine palju: «Ma tahtsin sisse sulanduda, et keegi ei vaataks mind tänaval, ei ütleks mulle midagi. Lihtsalt oma elu lihtsamaks teha ja see töötas. Kui lõpetasin selle kandmise, siis muutus Eesti minu jaoks väga turvaliseks kohaks. Seega mina muutsin natukene ennast ja seeläbi muutsin ka teiste suhtumist endasse.»

Samas tekitas ta eestlaste seas ka positiivset uudishimu: «Elades kortermajas oli mul naaber, kes väga soovis minuga suhelda. Hiljem sain teada, et hoopis maja vanemad venelastest tädid tahtsid minu kohta hirmsasti rohkem teada saada. Kuna keegi neist ei osanud inglise keelt, siis nad andsid ülesande talle. Aga kõik lõppes hästi ja me oleme temaga nüüd väga head sõbrannad.»

Mariamil on 15-aastane tütar ning emana on ta väga õnnelik, et ta tütar saab just Eestis üles kasvada. «Ma ei mõtle enam üldse enda peale, vaid eelkõige just oma tütre peale. Ta on õnnelik, käib koolis, ta saab oma hääle kuuldavaks teha ja mis peamine: ta ei pea rinda pistma selliste asjadega, mis mind kodumaal tabasid. Ma tunnen Talibani vastu eelkõige viha ja neid ei saa valitsema usaldada,» rääkis Mariam.