NATO maad konkureerivad Soome ja Rootsi liitumise esimese heakskiitja aule

«See on ajalooline päev Soomele, Rootsile, NATO-le ja Euro-Atlandi julgeolekule,» lausus pärast protokollide allkirjastamist peetud pressikonverentsil NATO peasekretär Jens Stoltenberg. «Soome ja Rootsi annavad tugeva ja tähtsa panuse meie allianssi. Meie väed on koostalitlusvõimelised. Nad on aastaid koos treeninud, harjutanud ja teeninud. Me jagame samu väärtusi. Ja meil on Läänemerel ja kaugemalgi samad väljakutsed.»