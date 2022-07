Rahandus- ja terviseminister astuvad protestiks Johnsoni vastu tagasi

«Avalikkus eeldab õigustatult, et valitsust juhitakse korralikult, asjatundlikult ja tõsiselt,» kirjutas Sunak oma lahkumisavalduses. «Mõistan, et see võib olla minu viimane ministritöö, kuid usun, et need standardid on väärt võitlemist ja seetõttu astun tagasi.»