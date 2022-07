Nigeeria: OPEC-i peasekretär on surnud

63-aastane Barkindo suri eile õhtul, ütles Nigeeria naftaministeerium uudisteagentuurile Associated Press. Surma põhjust ei ole avaldatud.

Nigeeria riikliku naftafirma (NNPC) tegevdirektor Mele Kyari teatas Barkindo surmast Twitteris, öeldes, et see on suur kaotus nii tema perekonnale NNPC-le, Nigeeria rigiile, OPEC-ile ja ülemaailmsele energiakogukonnale.