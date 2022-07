Prokuratuur esitas süüdistuse Malmö koolis õpetajad tapnud õpilasele

"18-aastane mees ründas 21. märtsil Malmö ladina koolis kahte naisõpetajat noa ja kirvega," ütles prokuratuur avalduses ja lisas, et õpetajad surid saadud haavadesse.

"Nüüd esitatakse mehele, kes on sama kooli õpilane, süüdistus kahes tapmises."

Süüaluse advokaat Anders Elison ütles, et tema klient võttis tapmised omaks juba pärast vahistamist ega ole sõnu tagasi võtnud. Süüdistatav kannatab vaimse tervise probleemide all ja kooli sisenes ta mõttega, et elusana ta sealt ei välju, lisas advokaat.