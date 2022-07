Soome on ELi sanktsioonide tõttu konfiskeerinud ligi tuhat Venemaa kaubavagunit

Soome kohtutäituriamet ütles Reutersile, et on ELi sanktsioonide täitmiseks külmutanud paarikümne Venemaa ja Valgevene füüsilise- ja juriidilise isiku, sealhulgas transpordiettevõtte vara vähemalt 82 miljoni euro väärtuses.

VR-i pressiesindaja Taina Kuitunen kinnitas e-kirjaga, et Soomes on praegu umbes 800 sanktsioonide alla kuuluvaid (kauba)vaguneid ja, et ettevõte püüab konfiskeerimata vagunid Venemaale võimalikult kiiresti tagasi saata.