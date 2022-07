Vanglas viibiv George Degiorgio ütles usutluses Reutersile, et tunnistab end kohtus süüdi. «Ma kavatsen rääkida kohtunikule,» kinnitas ta, lausudes ühtlasi, et on valmis lisaks veretöö tausta selgitamisele ka tunnistama, et üks Malta tipp-poliitik püüdis juba kaks aastat varem korraldada Caruana Galizia tapmist. Samuti on Degiorgiol väidetavalt infot kahe endise ministri osalusest relvastatud röövis.