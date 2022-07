Briti meedia: ministrid nõuavad Johnsonilt tagasiastumist

Ministrid ootasid Johnsoni naasmist kaks tundi kestnud aruandmiselt parlamendi komisjonis, edastasid BBC, Sky News ja teised väljaanded.

Võimuohjad on 58-aastase peaministri käest libisemas alates teisipäeva õhtust, kui ameti panid maha rahandusminister Rishi Sunak ja tervishoiuminister Sajid Javid.

Mõlemad ütlesid, et ei suuda enam taluda kuude viisi kestnud «skandaalikultuuri», mis on saatnud Johnsonit muu hulgas seoses koroonapidudega Downing Streetil.

Parlamendi komisjonis ja sellele eelnenud parlamendi infotunnis vandus Johnson, et jääb ametisse.

Küsimusele teda ootava ministrite delegatsiooni kohta vastas ta: «Ma ei tee otsereportaaži poliitiliste sündmuste kohta. Lähme riigi juhtimisega edasi.»

«Mida me vajame, on stabiilne valitsus, teineteise armastamine konservatiividena, prioriteetidega tegelemine. See on see, mida peame tegema.»

Javid kutsus varem ka teisi ministreid tagasi astuma, öeldes, et «probleem algab ladvast ja ma ei usu, et see muutub».

«Ja see tähendab, et muutuse peavad läbi viima need, kes on positsioonis seda teha, kellel on vastutus.»