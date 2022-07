Gotlandi saarel pussitati surnuks eakas naine.

«Kahjuks võin teatada, et naine on haavadesse surnud,» ütles Gotlandi politseiülem Fredrik Persson pressikonverentsil.

Sündmuskohal viibinud uudisteagentuuri TT fotograaf ütles, et naist elustati kiirabi saabumiseni. Naine suri saadud vigastustesse hiljem haiglas.

Mõrvas kahtlustatuna on kinni peetud 33-aastane mees. Persson keeldus koheselt veretöö motiivi kommenteerimast.

«Praegu on käimas intensiivne uurimine. Üks osa sellest on vahistatute motiivi ja tausta väljaselgitamine,» ütles politseijuht. «Meil oli rida küsimusi, mida uuritakse, kuna see juhtus väga avalikus kohas, kus keset päeva oli Visby kesklinnas väga palju inimesi,» lisas Persson