BRITI VALITSUSKRIISI BLOGI ⟩ Endine rahandusminister teatas kandideerimisest Johnsoni kohale

«Boris Johnson on keegi, kes arvab, et reeglid talle ei kehti – ta on kogu oma valitsusajal nii toiminud ja see, mida te siin jälgite, on ühe inimese poolt põhiseaduslikke põhimõtete painutamine,» ütles endise peaministri Tony Blairi pressiesindaja Alastair Campbell.