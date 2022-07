BRITI VALITSUSKRIISI BLOGI ⟩ Kaitseminister Ben Wallace on konservatiivide soosik parteid juhtima

«Ta palus mul tulla parlamendiliikmete juurde ja öelda neile edasi, et ta on valmis võitlema ja ta määrab täna ametisse rohkem ametnikke,» vahendas Briti meediaväljaanne Sky News peaminister Johnsoni parlamendinõuniku James Duddridge'i sõnu täna hommikul.

«Ma ei saa ohverdada oma isiklikku väärikust, et praegust asjade seisu kaitsta,» ütles ta, lisades, et Konservatiivne Partei ja riik väärivad paremat.

«Boris Johnson on keegi, kes arvab, et reeglid talle ei kehti – ta on kogu oma valitsusajal nii toiminud ja see, mida te siin jälgite, on ühe inimese poolt põhiseaduslikke põhimõtete painutamine,» ütles täna endise peaministri Tony Blairi pressiesindaja Alastair Campbell.