MI5 ja FBI hoiatasid ühisavalduses Hiina tööstusspionaaži eest

Brittide Ken McCallum ütles, et nad teevad praegu seitse korda rohkem Hiina spionaažiga seotud ekspertiise, kui 2018. aastal. McCallumi sõnul soovitakse uurimiste arvu veelgi suurendada. Lisaks jätkab agentuur tegevust varjatud Venemaa ja Iraani ohtude vastu.

FBI juht Chris Wray kirjeldas Hiinast tulenevat ohtu «mitmetahulise, püsiva ja kõikehõlmavana» ning seda nii Ühendriikidele, Suurbritanniale ja nende liitlastele. Wray sõnul on Hiina eesmärkideks varastada ettevõtete tehnoloogiat, nõrgestada nende äri ja vallutada turgu.

Lisaks hoiatasid mõlemad olukorra eest Hiina ja Taiwani vahel. Hiina peab Taiwani oma territooriumiks ja on lubanud saare ühel päeval vajadusel jõuga hõivata.

«Hiina Kommunistlik Partei on huvitatud demokraatiast, meediast ja meie õigussüsteemidest. Kahjuks mitte selleks, et neid üle võtta, vaid et neist kasu saada,» tõdes McCallum.