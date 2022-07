ÜRO: hinnakasvu tõttu on alates märtsist vaesunud 71 miljonit inimest

Vaesuse määr maailma kõige vaesemates riikides on kerkinud viimasel kolmel kuul märksa kiiremini, kui COVID-19 pandeemiast tingitud majandusšoki ajal, teatas UNDP, tuues üheks põhjuseks Vene-Ukraina sõjast tingitud hinnakasvu.

Probleemi leevendamiseks soovitas arenguprogramm, et «suunatud rahaülekanded leibkondadele on õiglasem ja kulutõhusam kui üleüldised energiasubsiidiumid». Samas nenditi ka, et valitsused vajavad toimetulemiseks abi.