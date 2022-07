Johnsonit on saatnud skandaalid Brexitist Partygate`ini

Briti peaminister Boris Johnson on kogu karjääri vältel oma õnne tõsiselt proovile pannud ja ületanud mitmed skandaalid, mis oleks teised poliitikud peaaegu kindlasti ametist viinud. Nüüd aga paistab, et teflonmehe mainega Johnsoni õnn on viimaks otsa saanud.