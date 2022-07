Europarlament soovitab teha abordist EL-is põhiõgus

Europarlamendi hääletus ei ole siduv, küll aga on seda EL-i põhiõiguste harta. Selle muutmiseks on aga vaja kõigi 27 liikmesriigi toetust.

Paraku tõotab see probleeme, sest Maltal on abort täiesti keelatud ning Poolas on raseduse katkestamine keelatud kõigil juhtudel välja arvatud vägistamine, intsest või kui ema elu on ohus.