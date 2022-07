NASA: Venemaa käes on 22 protsenti Ukraina põllumaast

Sõda on häirinud nii vilja külvamist kui põldude harimist ja saagi koristamist, sest paljud põllumehed on sunnitud põgenema, töökätest on puudus ja põllud on täis lõhkekehi. Kõik see võib avaldada ränka mõju ülemaailmsele toiduga varustatusele, ütlesid NASA teadlased.