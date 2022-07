AK INTERVJUU ⟩ Šoti politoloog: Ühendkuningriigi valitsus eirab Šotimaa soove ja huve

SNP on alati iseseisvumisse uskunud. Aastaid tehti seda Šoti parlamendi volituste suurendamisega, kuid arvan, et lõppeesmärk oli alati iseseisvus. Mõnes mõttes tundub praegune olukord plaanipärane. SNP strateegia oli veenda valijaid nende poolt hääletama, sest nad olid Šotimaa valitsemiseks parim partei ja see hõlmas ka Šoti parlamendi volituste kasutamist. Parteipoliitika narratiiv on selgelt tegeleda iseseisvusega, millesse me oleme alati uskunud ja usume siiani. Nad pole kunagi kaotanud usku, aga eesmärgi saavutamise strateegia on aastate jooksul muutunud.