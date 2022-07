Putin: kui lääs tahab meid lahinguväljal võita, las proovib

Oma ühes kõige jõulisemas kõnes pärast vägede saatmist Ukrainasse 24. veebruaril, raevutses Putin ka «totalitaarse liberalismi» vastu, mida lääs on tema sõnul püüdnud kogu maailmale peale suruda.

«Täna kuuleme, et meid tahetakse lahinguväljal võita. No mis siin öelda on? Las proovivad,» ütles Putin sõja 134. päeval riigiduuma fraktsioonide juhtidega kohtudes.

«Oleme korduvalt kuulnud, et lääs tahab meiega võidelda kuni viimase ukrainlaseni. See on tragöödia ukraina rahva jaoks, kuid kõik näib selle poole liikuvat,» lausus ta.

Ta süüdistas «kollektiivset läänt» Ukraina sõja vallandamises ja väitis, et Venemaa sissetungiga Ukrainasse algas nihe «mitmepolaarsele maailmale».

«Seda protsessi ei saa peatada,» lisas ta.

Samuti hoiatas ta Kiievit ja tema lääneliitlasi, et Moskva pole oma sõjalist kampaaniat Ukrainas veel tõsiselt alustanudki.

«Kõik peaksid teadma, et me pole laias laastus veel tõsiselt midagi alustanudki,» sõnas ta.

«Samas me ei keeldu pidamast rahuläbirääkimisi, kuid need, kes keelduvad, peaksid teadma, et hiljem on meiega raskem kokkuleppele jõuda.»

Putin ütles, et enamik riike ei taha järgida lääneliku «totalitaarse liberalismi" ja "silmakirjaliku topeltstandardi» mudelit.

«Inimesed enamikus riikidest ei taha sellist elu ja sellist tulevikku,» ütles ta.

«Nad on lihtsalt väsinud põlvitamisest, enda alandamisest nende ees, kes peavad end erakordseks.»

Putin süüdistas Ukrainas toimuvas läänt.

«Meile öeldakse, et alustasime sõda Donbassis, Ukrainas. Ei. Selle vallandas seesama kollektiivne lääs, korraldades ja toetades põhiseaduse vastast relvastatud riigipööret Ukrainas 2014. aastal. Ja seejärel julgustades ja õigustades inimeste vastu suunatud genotsiidi Donbassis,» rääkis Vene president.

«Kollektiivne lääs on täna toimuva otsene õhutaja, süüdlane,» väitis Putin.

«Sõda on valla päästetud ja sanktsioonid on kehtestatud. (...) Aga millele ma tahaksin tähelepanu juhtida: nad pidanuks aru saama, et on juba meie sõjalise erioperatsiooni algusest peale kaotanud, sest selle algus tähendab ka Ameerika-moodi maailmakorra kardinaalse lagunemise algust,» ütles Putin.