Kiiev: Putini mantra on tõend Venemaa tahtlikust genotsiidist

«Suveräänsesse Ukrainasse sisenes konkreetne z-armee, tulistades linnu ja tappes tsiviilelanikke. Kõik muu on primitiivne propaganda. Seetõttu on härra Putini mantra »sõjast viimse ukrainlaseni« järjekordne tõend Venemaa tahtlikust genotsiidist,» kirjutas ta.

Putin ütles neljapäeva õhtul riigiduuma fraktsioonide juhtidega kohtudes, et «lääs tahab meiega võidelda kuni viimase ukrainlaseni» ja et «kõik näib selle poole liikuvat».

Veel väitis Putin, et Venemaa ei keeldu pidamast rahuläbirääkimisi, «kuid need, kes keelduvad, peaksid teadma, et hiljem on meiega raskem kokkuleppele jõuda».