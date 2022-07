Ilmus välja esimene kandidaat Boris Johnsoni mantlipärijaks

Ajalehe Daily Telegraph arvamusloos kinnitas parlamendi väliskomisjoni juht Tugendhat oma kavatsust kandideerida Konservatiivse Partei juhiks, öeldes, et soovib kokku panna laia koalitsiooni, et alustada «puhtalt lehelt».

Tugendhat andis märku, et on valmis osalema igasuguses heitluses liidrikoha pärast, kuid tema ja Johnsoni lojalistide suhted ei ole just soojad.