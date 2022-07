Zelenskõi: olen õnnelik Soome ja Rootsi tõenäolise NATO-liikmesuse üle

President kinnitas taas, et Ukraina ei kavatse oma maad Venemaale loovutada, jäädes kindlaks, et territoriaalsed järeleandmised ei saa olla osa sõja lõpetamise diplomaatilistest läbirääkimistest.

«Ukrainlased ei ole valmis oma maad ära andma, leppima, et need alad kuuluvad Venemaale. See on meie maa,» ütles Zelenskõi neljapäeval eetris olnud intervjuus.