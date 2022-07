Valgevenelased ei toeta oma relvajõudude sekkumist Ukraina sõtta

«Valgevenelaste suhtumine Venemaa sõjasse Ukrainas on jäänud negatiivseks. Me näeme, et toetus Venemaale hakkab tasapisi sulama,» ütles Chatham House'i Valgevene algatuse direktor Rõhor Astapenja.

«Väheneb nende inimeste arv, kes usuvad, et Venemaa tegevust on vaja toetada (märtsi 28 protsendilt 23 protsendini juunis). Ja inimesi, kes arvavad, et Valgevene peaks osalema sõjalises tegevuses Venemaa poolel, on vähe - 5 protsenti,» ütles ta.

Küsitlusest selgus, et 43 protsenti vastanutest ei toeta Vene relvajõudude tegevust Ukrainas.

Aprilliga võrreldes on kasvanud ka nende inimeste hulk, kes arvavad, et Ukraina sõja mõjud on Valgevene jaoks negatiivsed (aprillis 53 protsenti, juunis 55 protsenti).