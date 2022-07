IGOR TARO UKRAINA PÄEVIK ⟩ Ukraina riisumisest pole Venemaal isegi avalikult häbi kõnelda

Vene väed üritavad sihtkohast alati kahes suunas kaarega möödud, et seejärel saavutada piiramisrõngas ning võimaluselt kaitsjate allaandmine või taandumine. Paistab, et siin läheb keeruliseks isegi kaare tekitamisega.

Avdiivka piirkonnas on tulelöögid muutunud niivõrd tugevaks ja tihedaks, et inimestel on soovitatud evakueeruda. Maastikul seal manöövritest teateid pole, aga Avdiivka on püsinud ukrainlaste eelpostina rindel juba aastaid, olles pidevaks ründeobjektiks.

Donetski Peetri linnaosas, mis on Marjinkale kõige lähemal, on läinud midagi põlema. Võimalik, et enne plahvatas. Üldjoontes on Donetsk elanud 8 viimast aastat üsna rahumeelset elu ja isegi Venemaa-Ukraina sõja esimestel kuudel 2014. aastal. Sellist pommisadu, nagu praegu, pole seal kunagi varem olnud.

Eks võib ka meenutada Donetski ülimoodsat staadioni ja lennujaama, mis valmisid 2012. aasta jalgpallivõistluste ajaks. See kõik jäi minevikku pärast Venemaa poolt russkij miri kohaletoomist. Nüüd on igapäevaselt ainult pommid ja suitsusambad.

Vene propaganda püüdis püstitada küsimust, miks pole keegi Donetski pärast muret tundnu eelneva 8 aasta jooksul. Aga sel perioodil oli linn ju täesti terve, erinevalt kõigist neist kohtadest, mis on saanud Vene sõjaväe lähedust tunda kasvõi loetud päevad.

Zaporižžja piirkonnas on indikatsioone mõlema poole kõrgenedatud huvi kohta Vasõlivka-Zaporižžja otsemarsruudi vastu. Vene sõjavägi korraldas sealkandis õhurünnaku. Ju oli põhjust.